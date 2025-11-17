Pamela Franco revela qué la llevó a jurar por su hija que no tenía vínculo con Christian Cueva: “Estaba sedada"

La cantante contó que la llamada ocurrió en plena crisis emocional tras el ampay de Domínguez. Dijo que no sabía que la estaban grabando y que buscaba terminar la conversación con Pamela López.

Pamela Franco explicó por primera vez por qué, hace casi dos años, juró por su hija que no conocía a Christian Cueva, declaración que hoy reconoce como un error motivado por la desesperación y el impacto emocional que atravesaba.

La cantante aseguró a Verónica Linares que jamás imaginó que Pamela López, exesposa del futbolista, la estaba grabando y que, en aquel momento, se encontraba en pleno colapso emocional tras el ampay de Christian Domínguez, su entonces pareja. “Estaba sedada, mal, y solo quería que la llamada terminara”

Franco recordó que la llamada ocurrió “casi de madrugada”, apenas dos días después de que se difundiera el escándalo de infidelidad de Domínguez.

“Estaba mal, estaba con pastillas. Me llaman y me preguntan si lo conocía. Yo solo dije: ‘Pregúntale a él’”, relató.

Afirmó que llevaba casi cinco años sin contacto con Cueva, por lo que no entendía por qué López le exigía explicaciones.

“Yo estaba pasando por mi problema. No tenía ningún contacto con esa persona. Me parecía innecesario que me pidiera respuestas”.

JURAMENTO QUE HOY LAMENTA

Pamela Franco contó que la insistencia de López incluyó señalamientos sobre un supuesto Año Nuevo que habría pasado con el futbolista, algo que negó tajantemente.

En medio de su angustia y buscando terminar la conversación, cometió el error de jurar por su hija.

“Ella insistía con un Año Nuevo, un mensaje, cosas que no eran ciertas. Yo estaba sedada, solo quería que ya me colgara. Ahí vino el juramento. Me equivoqué”.

La artista dijo que nunca pensó que la llamada estaba siendo grabada. “Me arrepiento de haber metido a mi hija. Nunca imaginé que me estaban grabando ni que todo saldría así. Mi cabeza estaba en otra cosa”.

Finalmente, Franco reiteró que, al momento de la llamada, no tenía ningún tipo de comunicación ni relación con Christian Cueva desde hacía años.

Hoy, afirma que el episodio la marcó profundamente y que lamenta haber sido juzgada en medio de una crisis personal que —según dice— fue explotada públicamente sin contexto ni empatía.