“Dormía en el suelo y me dispararon”: las confesiones más duras de Yolanda Medina en El valor de la verdad

La cantante Yolanda Medina sorprendió al público con una de las participaciones más reveladoras de El valor de la verdad. En su primera aparición en el programa, la líder de Alma Bella narró episodios de violencia, pobreza extrema y conflictos con figuras de la cumbia peruana, dejando al descubierto una vida marcada por la resiliencia y el dolor.

CONFESIONES QUE ESTREMECEN

Yolanda explicó que decidió sentarse en el sillón rojo porque quería que el público conociera quién es realmente más allá del escenario. Recordó su llegada a Lima, cuando dormía en el suelo mientras buscaban salir adelante. Confirmó episodios de violencia familiar, insultos hacia su madre y situaciones límite como haber recibido propuestas para prostituirse o haber intentado quitarse la vida en un hospital. La cantante estaba acompañada de su madre, su hermana Karina y la integrante de Alma Bella, Emily Vargas.

La artista también confesó que el padre de su hija le fue infiel, la golpeó, tenía problemas de drogadicción e incluso llegó a dispararle, un hecho que impactó profundamente al público. Estos pasajes de su vida, hasta hoy desconocidos para muchos, revelaron el nivel de violencia que enfrentó durante años y que hoy narra desde la fortaleza que ha construido.

RIVALIDADES Y TENSIONES

El programa también puso sobre la mesa las tensiones dentro del ambiente artístico. Yolanda afirmó que su rival, Marisol, sí le tiene envidia y que siempre ha considerado que es mejor cantante que la ‘Faraona’.

Sobre Pamela Franco, admitió haber sido "alcahueta" en algunos momentos y que, efectivamente, fue traicionada por ella. También confirmó que su amistad con Christian Domínguez se rompió por situaciones vinculadas a Pamela, una relación que durante años consideró cercana. Estos reveladores episodios permitieron entender los conflictos que aún perduran en el circuito de la cumbia.

LAS PREGUNTAS DECISIVAS DE LA NOCHE

Yolanda Medina respondió una serie de preguntas que marcaron los momentos más intensos del programa.

¿Usabas el mismo uniforme de colegio toda la secundaria? Sí

¿Cantabas en corrales de chanchos? Sí

¿Insultaba tu padre a tu madre? Sí

¿Era alcohólico tu padre? No respondió (botón rojo)

¿Te tiene envidia Marisol? Sí

¿Intentaste matarte en el hospital? Sí

¿Te ofrecieron ser prostituta? Sí

¿Dormías en el suelo? Sí

¿Te traicionó Pamela Franco? Sí

¿Usaban medias de fútbol para aumentarse las chichis? Sí

¿Se rompió tu amistad con Christian Domínguez por Pamela Franco? Sí

¿Has sido alcahueta de Pamela Franco? Sí

¿Fue malagradecida Micheille Soifer? Sí

¿Te fue infiel el padre de tu hija? Sí

¿Te metiste en la relación de Marisol y su pareja? No

¿Eres mejor cantante que Marisol? Sí

¿Te golpeaba el padre de tu hija? Sí

¿Era drogadicto el padre de tu hija? Sí

¿Te disparó el padre de tu hija? Sí

La cantante decidió dejar el programa antes de responder la totalidad de las 21 preguntas, retirándose con 20 mil soles y una verdad que, por primera vez, decidió contar sin reservas. Mira la entrevista completa en este enlace.