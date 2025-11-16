Murió el legendario compositor de cumbia Walter León: uno de sus temas más populares fue Colegiala

El maestro de la cumbia peruana Walter León, falleció hoy, sin lugar a dudas con su partida se pone fin a una prolífica carrera en el mundo de la música. El tema Colegiala, fue su obra más emblemática y la primera en traspasar fronteras.

Además de este éxito, compuso canciones que se convirtieron en pilares de la cumbia peruana: Las limeñas, El ambulante, Flor de un día, Provinciana, entre otras que dieron la vuelta al mundo en distintos géneros.

NUEVAS GENERACIONES

Su obra tuvo un importante renacimiento con el fallecido Johnny Orosco y el grupo Néctar, quienes popularizaron varios de sus temas, como Baile de la cumbia, Es tu problema, Muchachita y El arbolito.

La noticia de la muerte del genial artista fue confirmada este mediodía por APDAYC, la Asociación Peruana de Autores y Compositores, entidad que resaltó el aporte de León Aguilar a la música del país.