Paco Bazán luego que tarotista le reveló que lo quieren perjudicar: Los hijos de Dios estamos protegidos

El conductor Paco Bazán sigue en el ojo de la tormenta, a las acusaciones de ser un padre ausente y no cumplir a tiempo económicamente con su tercera hija, fruto de una relación extramatrimonial con Melissa Linares. Esta lo acusó de haber estado con varias mujeres cuando eran pareja.

Esta afirmación hizo que mucha gente lo cuestionará en redes sociales, pues en los últimos años el animador de Televisión comentaba que siempre oraba a Dios para que lo ayude a reconstruir su hogar, recuperar a su familia, que era un hombre de fe y que no duda que al final lo iba a lograr.

VICTORIOSO

Sin lugar a dudas han sido días difíciles para para el exarquero de Universitario que para bajar la tensión invitó a su programa al tarotista Uriel, quien le reveló que hay personas que lo quieren perjudicar, derrumbar, pero él saldrá victorioso de esa situación. Para finiquitar estos temas el conductor se pronunció.

Es así que Paco Bazán señaló, en todo categórico, pero respetuoso: "Las personas tienen derecho a transformarse y a cambiar (…). Aunque se burlen de mi fe, los hijos de Dios estamos protegidos", aunque no quiso confirmar ni negar si la versión de la madre de su hija es cierta.