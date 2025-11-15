Thalía celebra sus 30 años de carrera musical como solista

Está celebrando tres décadas en la música. La cantante y actriz Thalía está celebrando 30 años de su carrera musical como solista, que inició con su disco homónimo en 1990.

Para conmemorar este hito, lanzó el sencillo "Ojitos Mexicanos", una cumbia que mezcla sonidos tradicionales y modernos. Además, para alegría de sus fans, remezcló su álbum "En Éxtasis", que también cumplió 30 años de su lanzamiento.

La canción "Ojitos Mexicanos" es un homenaje a sus raíces musicales, describiendo la experiencia de escucharlo como si tuviera la misma electricidad que sintió al conocer "Amor a la Mexicana".

CELEBRANDO SUS TRES DÉCADAS

La cantante mexicana recordó en sus redes sociales el impacto de la producción discográfica que marcó un punto clave en su carrera musical.

En su mensaje, la cantante escribió: “Aún no puedo creer que ya pasaron 3 décadas desde el release de este álbum. ¡hoy hay fiesta! ¡A celebrar bellezas mías, a compartir por todos lados! Sus canciones, portadas favoritas, ¡todo todo!”.

Cabe señalar que, Thalia comenzó en la música a principios de la década de 1980 como vocalista de un grupo infantil llamado Din-Din y su carrera en solitario se consolidó a principios de los 90, junto al éxito en telenovelas como María la del Barrio, María Mercedes y Marimar.