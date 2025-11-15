'Rocky IV' vuelve a los cines con nuevo montaje de Stallone por su 40 aniversario

La aclamada cinta de acción "Rocky IV" se proyectará de nuevo en noviembre de 2025 para celebrar su 40 aniversario, presentando la versión del director "Rocky vs. Drago".

Esta nueva edición, lanzada originalmente en 2021, tiene cambios significativos respecto a la versión original de 1985, como la eliminación del robot de Paulie y la adición de 30 minutos de material inédito.

La nueva versión incluye escenas inéditas y cambios en la edición, con un mayor enfoque en el desarrollo del personaje de Ivan Drago.

Rocky IV es una película dramática y deportiva estrenada en 1985, siendo la cuarta entrega de la franquicia de Rocky Balboa y también fue escrita, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone.

40 años de su estreno

La película es conocida por su contexto de Guerra Fría y por ser la más taquillera de la saga original.

En la trama, después de recuperar el título de campeón mundial de peso pesado, Rocky Balboa planea retirarse, sin embargo, un nuevo y formidable oponente emerge de la Unión Soviética, el ruso Iván Drago (interpretado por Dolph Lundgren), un boxeador amateur invicto, entrenado con métodos científicos y tecnología avanzada.

Cabe señalar que, Rocky IV recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película deportiva más taquillera de la historia hasta ese momento y la película más exitosa financieramente de toda la franquicia de Rocky.