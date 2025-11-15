La cinta ‘Superman: Man of Tomorrow’ confirma a su villano

A poco del anuncio de la secuela de la película del Hombre de Acero, “Superman: Man of Tomorrow”, ya se ha dado a conocer el temible nuevo villano de la cinta y el personaje que esperan todos los fans del héroe de Metrópolis.

Lo que sabe es que en eta entrega Superman y Lex Luthor tendrán que trabajar juntos para detener a una amenaza aún mayor, lo que será un reto dada la relación de enemistad entre ambos.

EL VILLANO QUE TODOS ESPERAN

Esta secuela, también dirigida y escrita por James Gunn, se centrará en esta alianza inesperada para enfrentar al nuevo villano de turno, que se ha confirmado que es Brainiac.

Brainiac es uno de los supervillanos más icónicos y peligrosos del universo de DC Comics, conocido principalmente como uno de los archienemigos de Superman. Es un alienígena o inteligencia artificial (su origen varía según la continuidad) obsesionado con adquirir y coleccionar todo el conocimiento del universo.

Cabe señalar que, para esta película se espera el regreso de David Corenswet como Superman, Nicholas Hoult como Lex Luthor y Rachel Brosnahan en el papel de Lois Lane, entre otros actores que aparecieron en la película anterior de este 2025.