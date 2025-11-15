Robert Plant de Led Zeppelin empieza gira y podría llegar a Latinoamérica

El cantante de la banda Led Zeppelin, Robert Plant está activo con una gira mundial que lo podría traer por Latinoamérica, tras el reciente lanzamiento de su álbum con su banda Saving Grace, y ya cuentas con fechas confirmadas para finales de 2025 y durante 2026.

Plant lanzó un nuevo álbum titulado "Saving Grace" en 2025 junto con su banda del mismo nombre, siendo este su primer álbum en solitario desde el recordado Carry Fire de 2017.

El veterano cantante de rock se encuentra inmerso en una gira con su proyecto "Robert Plant's Saving Grace feat. Suzi Dian" de manera exitosa.

Gira para fin de año

Ya tiene programados varios conciertos en Estados Unidos y el Reino Unido hasta finales de 2025, y algunas fechas confirmadas para festivales en 2026 (como el Big Ears Festival y C6 Fest).

Pero lo que entusiasma a sus fans en esta parte del mundo es que su gira lo podría traer a Latinoamérica por primera vez, por lo que esperan que el sueño se haga realidad para el próximo año.

Cabe señalar que, a pesar de las especulaciones recurrentes, Plant ha expresado en múltiples ocasiones que no tiene intención de reunirse con Led Zeppelin ni de interpretar canciones icónicas como "Stairway to Heaven" en su reciente gira.