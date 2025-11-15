Shakira cantará junto a la Orquesta Filarmónica de Lima en el Estadio Nacional

La música une a todos ya que es un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas, fomenta la conexión emocional y crea experiencias compartidas.

Funciona como un refugio en momentos difíciles, inspira y ayuda a construir identidades individuales y colectivas, siendo un lenguaje que conecta a personas de diferentes orígenes, permitiendo aunar culturas al superar las barreras del idioma y los diferentes géneros musicales.

Proyectos musicales colaborativos, como conciertos o bandas, a menudo crean un sentido de unión a través de la pasión compartida, la alegría y el compromiso, y la prueba de ello serán los tres recitales que brindará la cantante Shakira en Lima este 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional.

Músicos peruanos la acompañaran sobre el escenario

Para esta nueva presentación de la Loba en la capital, esta acompañada sobre el escenario de los músicos de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Lima.

Ellos se sumarán para interpretaran el tema “La Pared” en el concierto un pedido especial que hizo la cantante colombiana para crear un momento intimó y mágico para todos los miles de fans peruanos.

Los fans de la intérprete de #Ojos ASÍ” Y “La Tortura”, podrán disfrutar de esta versión única durante el concierto, que promete ser uno de los espectáculos más destacados de este año.

Cabe señalar que, Shakira regresa a Lima como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.