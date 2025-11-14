George Forsyth y Sonia La Torre se convirtieron en padres: “Llegaste para llenar nuestros días de amor”

Por medio de sus plataformas digitales, el exalcalde de La Victoria y candidato a la presidencia por Somos Perú, George Forsyth anunció que se convirtió en padre por primera vez luego de haberse casado con Sonia La Torre.

En la publicación difundida, Forsyth escribió un mensaje conmovedor agradeciendo a su esposa por esta nueva etapa que ambos vivirán en su vida. Además, enfatizó que llenarán de cariño a su pequeña.

“No imaginas cuánto te hemos esperado… Eres el sueño más deseado, el regalo más grande que la vida nos ha dado. Llegaste para llenar nuestros días de luz, de amor y de propósito. Nos has hecho los papás más felices del mundo. Prometemos amarte, cuidarte y protegerte con todo lo que somos, por siempre. Te amamos con todo el corazón. Papá y mamá”, posteó.

¿CÓMO SE CONOCIERON GEORGE Y SONIA?

En una entrevista a una medio local, Sonia La Torre contó detalles de la manera en la que George Forsyth llegó a su vida. “Nos conocimos en noviembre del 2020, justo un fin de semana, que yo había venido de Cajamarca y estaba con una amiga”.