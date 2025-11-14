Suheyn Cipriani no cree en disculpas de César Vega: “Considero que son vacías”

Después de que César Vega ofreciera unas disculpas a Suheyn Cipriani por los momentos complicados que vivió durante la relación, la exmiss Perú decidió pronunciarse al respecto a las palabras compartidas por el salsero.

En declaraciones, Suheyn aseguró que todo lo mencionado por el popular ‘sonerito’ no es creíble, y que recién, aceptará su arrepentimiento cuando demuestre que ha cambiado enserio y no solo por estar frente a las cámaras de televisión.

“El día que sus acciones vayan con sus disculpas, ese día voy le voy a creer en su perdón y le diré que le creo. Hasta que sus acciones no vayan de acuerdo con lo que dicen en las redes, yo creo que son disculpas vacías”, manifestó.

NO QUIERE PROBLEMAS LEGALES CON CÉSAR VEGA

Al ser consultada sobre un inicio de una demanda legal contra César Vega, Suheyn Cipriani descartó comenzar acciones en prejuicio del salsero, ya que, tiene cosas más importantes que realizar. “Estoy tan feliz que siento que hacerle un juicio, me drenaría la energía, la felicidad y no quiero cortar mi felicidad por algo que no vale la pena".