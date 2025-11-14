Entretenimiento

Pamela López revela que ya pertenece a un partido político: "Estoy asesorándome"

La influencer reveló que ya se viene recibiendo capacitación con miras a las Elecciones Generales del 2026.



Pamela López, expareja de Christian Cueva, estaría más cerca que nunca de incursionar en la Política. La actual pareja del cantante Paul Michael reveló que actualmente ya pertenece a un partido político.

En declaraciones para Panamericana Televisión, la influencer indicó que, por el momento, prefiere mantener en reserva el nombre de la agrupación política a la que pertenece, sin embargo, precisó que ya vienen recibiendo capacitación para postular al Congreso en las próximas Elecciones Generales.

"Es algo que me interesa y siempre he tenido ese instinto de servir al prójimo. Estoy asesorándome con personas del partido. Ya tengo un líder y pertenezco a un partido", manifestó.

¿CUEVA TAMBIÉN POSTULARÁ?

Cabe precisar que el futbolista de Emelec, Christian Cueva, también estaría interesado en postular al Parlamento en los comicios del 2026. A través de las redes sociales, el jugador publicó un video junto a la lideresa de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, dejando entrever que sería candidato a la Cámara de Diputados por dicho partido.


