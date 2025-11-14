Pamela López revela que ya pertenece a un partido político: "Estoy asesorándome"

Pamela López, expareja de Christian Cueva, estaría más cerca que nunca de incursionar en la Política. La actual pareja del cantante Paul Michael reveló que actualmente ya pertenece a un partido político.

En declaraciones para Panamericana Televisión, la influencer indicó que, por el momento, prefiere mantener en reserva el nombre de la agrupación política a la que pertenece, sin embargo, precisó que ya vienen recibiendo capacitación para postular al Congreso en las próximas Elecciones Generales.

"Es algo que me interesa y siempre he tenido ese instinto de servir al prójimo. Estoy asesorándome con personas del partido. Ya tengo un líder y pertenezco a un partido", manifestó.

¿CUEVA TAMBIÉN POSTULARÁ?

Cabe precisar que el futbolista de Emelec, Christian Cueva, también estaría interesado en postular al Parlamento en los comicios del 2026. A través de las redes sociales, el jugador publicó un video junto a la lideresa de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, dejando entrever que sería candidato a la Cámara de Diputados por dicho partido.