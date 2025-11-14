Paloma de la Guaracha confirma su postulación al Congreso aunque admite desconocer funciones parlamentarias

Paloma de la Guaracha sorprendió al confirmar en vivo que postulará al Congreso de la República. La declaración se produjo durante una entrevista en Esquina con Noticias, donde aseguró que competirá con el número 13 por el partido Perú Federal, agrupación vinculada a Virgilio Acuña.

La figura mediática señaló que su decisión no responde a una estrategia publicitaria. “Yo no entro para llamar la atención. Entro porque quiero. Ese es mi sueño”, afirmó.

Paloma también explicó que, inicialmente, esperaba acompañar a Susy Díaz en una posible campaña electoral. Sin embargo, tras conocer que la excongresista descartó su participación, pidió incorporarse en su lugar. “Yo quería entrar con Susy como su mano derecha, pero ella ya no quiere postular. Entonces le dije: ‘dámelo a mí’”, contó.

RECONOCE QUE DESCONOCE EL TRABAJO PARLAMENTARIO

Durante la entrevista con Panamericana Digital, aceptó que no domina las funciones del Congreso ni las diferencias básicas entre una moción de censura y una de interpelación. “Soy virgen en estas cosas, como dice Susy. Uno entra sin saber, pero aprende”, indicó.

Incluso confundió el nombre del partido político con el que postula, antes de corregirse.

SUS PROPUESTAS

Cuando se le preguntó por sus propuestas, Paloma afirmó que desea trabajar a favor de “la gente más necesitada”, especialmente comedores populares, ollas comunes y programas de ayuda alimentaria.

Sostuvo que, de ser elegida diputada, donaría su primer sueldo “igual que Susy Díaz”.

Añadió que quiere enfrentar la inseguridad ciudadana y “la corrupción de los que roban sentados”.

“SOY UNA MUJER MIL OFICIOS”

Para cerrar, intentó convencer a los entrevistadores de por qué deberían votar por ella.

“Yo sé de dónde vengo. He sido madre soltera. He trabajado de mecánica, en pintura, en casas. Soy mil oficios y sé lo que necesitan esas mamás”, señaló.