Shakira HOY en Lima: conoce el setlist completo y los detalles de sus tres conciertos

La espera terminó. Shakira llega hoy a Lima para presentar tres conciertos consecutivos en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Su arribo, programado para la tarde de este viernes 14 de noviembre, ha generado una ola de emoción entre fanáticos que llevan días acampando en los alrededores del recinto deportivo.

CRECE LA EXPECTATIVA

Tras cancelar su show de febrero por problemas de salud, la artista colombiana finalmente aterriza en la capital para reencontrarse con su público. Su equipo de producción llegó al país a inicios de la semana para afinar detalles técnicos, mientras cientos de seguidores han instalado carpas improvisadas en busca de un lugar privilegiado en primera fila.

Frente al Estadio Nacional, el ambiente se vive como una auténtica fiesta: pancartas, parlantes, banderas y grupos que corean sus éxitos anticipan lo que será una de las presentaciones más multitudinarias del año en Lima, una ciudad históricamente clave para los grandes conciertos internacionales.

SETLIST Y MÁS

Shakira traerá a Lima un repertorio que recorre lo mejor de su discografía: desde himnos noventeros hasta los éxitos globales de su nueva etapa musical. Entre las canciones confirmadas se encuentran:

- La fuerte

- Girl Like Me

- Las de la intuición / Estoy Aquí

- Empire / Inevitable

- Te felicito

- TQG

- Don't Bother

- Acróstico

- Copa Vacía / La bicicleta / La tortura

- Hips Don't Lie

- Chantaje

- Monotonía

- Addicted to you / Loca

- Soltera

- Cómo dónde y cuándo

- Última

- Ojos así

- Pies descalzos, sueños blancos

- Antología

- Poem to a horse

- Objection

- Suerte

- Waka Waka (Esto es África)

Además, fuentes de la producción confirmaron que la cantante invitó personalmente a la Orquesta Filarmónica de Lima para acompañarla en su primer concierto, el sábado 15 de noviembre. El ensamble interpretará una versión sinfónica especial de una de las canciones más emblemáticas de su carrera.