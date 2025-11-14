¡Bad Bunny hace historia con 5 premios! Conoce la lista de ganadores de los Latin Grammy 2025

La música latina vivió una de sus noches más intensas y decisivas: los Latin Grammy 2025 coronaron a Bad Bunny como absoluto protagonista al ganar cinco premios, consolidando su impacto global y escribiendo un nuevo capítulo para el género urbano. La ceremonia, realizada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, reunió a figuras de todo el continente y dejó un listado amplio de ganadores, históricos homenajes y revelaciones inesperadas.
¡BAD BUNNY ARRASA!
Bad Bunny, quien llegó como el artista más nominado de la noche con 12 menciones, se convirtió en el gran vencedor al llevarse cinco gramófonos, incluyendo el prestigioso Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, una producción cargada de referencias a su natal Puerto Rico. Su éxito no solo reafirmó su dominio en la industria, sino que elevó las búsquedas globales relacionadas a música urbana, Latin Grammy y artistas puertorriqueños.
El ‘Conejo Malo’ también ganó en las categorías más competitivas del género:
Álbum del Año: Debí Tirar Más Fotos
Mejor Álbum de Música Urbana: Debí Tirar Más Fotos
Mejor Canción Urbana: DTMF
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: DTMF
Mejor Interpretación Reggaetón: Voy A Llevarte Pa PR
En su discurso, Bad Bunny dedicó los premios a Puerto Rico y a la juventud latina, afirmando que “la música también es una forma de defender nuestra tierra”.
NUEVOS ÍCONOS BRILLAN EN CATEGORÍAS CLAVE
La gala también reconoció a otros íconos y emergentes que marcaron el ritmo del 2025. Karol G se llevó la Canción del Año por su éxito global Si antes te hubiera conocido, reforzando su liderazgo en la música latina contemporánea. Su mensaje sobre amor propio y arte conectó de inmediato con el público.
En uno de los giros más comentados, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso igualó las cinco victorias de Bad Bunny tras obtener premios como Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota. Asimismo, la mexicana Paloma Morphy fue coronada como Mejor Nuevo Artista, posicionándose como una de las voces que marcarán el futuro del género.
Dentro de la música mexicana, Carín León y Christian Nodal se alzaron como ganadores en sus respectivas categorías, mientras las presentaciones en vivo —Bad Bunny con Chuwi, Karol G, Marco Antonio Solís y el homenaje a Raphael— encendieron redes sociales y las búsquedas globales.
ESPAÑA PISA FUERTE
España tuvo una participación histórica. El legendario Raphael fue reconocido como Persona del Año, arrancando ovaciones y consolidando su influencia intergeneracional. Alejandro Sanz sorprendió al ganar Grabación del Año por Palmeras en el jardín y el premio a Mejor Álbum Pop Contemporáneo.
Por su parte, Aitana inauguró el Best New Artist Showcase, mostrando la presencia cada vez más fuerte del pop español en los mercados globales.
LISTADO COMPLETO DE GANADORES
A continuación, todos los artistas premiados en cada categoría de los Latin Grammy 2025:
Álbum del Año
GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
Puñito de Yocahu – Vicente García
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
Al romper la burbuja – Joaquina
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Caju – Liniker
Cancionera – Natalia Lafourcade
Raíces – Gloria Estefan
Palabra de to’s (SECA) – Carín León
Canción del Año
GANADOR: Si antes te hubiera conocido – Karol G
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
Cancionera – Natalia Lafourcade
Veludo Marrom – Liniker
Baile inolvidable – Bad Bunny
DTMF – Bad Bunny
Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
Otra noche de llorar – Mon Laferte
Bogotá – Andrés Cepeda
Grabación del Año
GANADOR: Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
Ao Teu Lado – Liniker
Cancionera – Natalia Lafourcade
Baile inolvidable – Bad Bunny
DTMF – Bad Bunny
El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
Lara – Zoe Gotusso
Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Si antes te hubiera conocido – Karol G
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
GANADOR: Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Mirada – Ivan Cornejo
Leyenda – DannyLux
Evolución – Grupo Firme
Incómodo – Tito Double P
Mejor Nuevo Artista
GANADOR: Paloma Morphy
Annasofia
Juliane Gamboa
Yerai Cortés
Alleh
Sued Nunes
Camila Guevara
Isadora Sofía Figueroa
Ruzzi
Alex Luna
Mejor Álbum de Música Urbana
GANADOR: Bad Bunny – “Debí tirar más fotos”
Fariana – “Underwater”
Nicki Nicole – “Naiki”
Papatinho – “MPC (Música Popular Carioca)”
Yandel – “Elyte”
Mejor Canción Urbana
GANADOR: DTMF – Bad Bunny
Cosas pendientes – Maluma
En La City – Trueno y Young Miko
La Mudanza – Bad Bunny
Xq Eres Así – Álvaro Díaz
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
GANADOR: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles
Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
GANADOR: DTMF – Bad Bunny
De Maravisha – Tokischa y Nathy Peluso
La Plena – W Sound 05 – W Sound y Beele & Ovy On The Drums
Roma – Jay Wheeler
Capaz (Merengueton) – Alleh, Yorghaki
Mejor Interpretación Reggaeton
GANADOR: Voy A Llevarte Pa Pr – Bad Bunny
Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro y Alexis & Fido
Dile A Él – Nicky Jam
Brillar – Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro – Yandel y Tego Calderón
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
GANADOR: Fresh – Trueno
El favorito de mami – Big Soto y Eladio Carrion
Parriba – Akapellah y Trueno
Sudor Y Tinta – J Nia & Vakero
Thc – Arcángel
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
GANADOR: Veneka – Rawayana y Akapellah
Orión (Sistek Remix) Boza – Elena Rose & Sistek
Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu
Qqqq – Ela Minus
Rulay En Dubai – (Extended) – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
Mejor Canción Pop
GANADOR: El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
Te quiero – Nicole Zignago
Bogotá – Andrés Cepeda
Querida yo – Yami Safdie & Camilo
Soltera – Shakira
Mejor Álbum Tropical Tradicional
GANADOR: Raíces – Gloria Estefan
Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solis
Mejor Álbum Pop Tradicional
GANADOR: Bogotá – Andrés Cepeda
Cursi – Zoe Gotusso
Lo que nos faltó decir – Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live at Carneige Hall – Natalia Lafourcade
Después de los 30 – Raquel Sofía
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
GANADOR: ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Cuarto Azul – Aitana
Palacio – Elsa y Elmar
Al romper la burbuja – Joaquina
En Las Nubes con mis panas – Elena Rose
Compositor del Año
GANADOR: Edgar Barrera
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Ale Zéguer
Productor del Año
GANADOR: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton
Matheus Stiirmer
Edgar Barrera
Andres Torres
Mauricio Rengifo
Mejor Canción Cantautor
GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade
aeropuerto – Joaquina
Amarte sin que quieras irte – Camilú
Como Un Pájaro – Silvana Estrada
Quisqueya – Vicente García
Mejor Álbum Cantautor
GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade
Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura
Relatos – Ale Zéguer
Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana
el cuerpo después de todo – Valeria Castro
Mejor Canción Tropical
GANADOR: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
Cariñito – Techy Fatule
Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana
Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa
Si Volviera Jesús – Victor Manuelle
Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades
La Foto – Luis Enrique
Mejor Álbum Merengue/Bachata
GANADOR: Novato Apostador – Eddy Herrera
El más completo – Alex Bueno
Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana – Milly Quezada
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
GANADOR: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa
De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo
Baila Kolombia – Los Cumbia Stars
Son 30 – Checo Acosta
Mejor Canción Alternativa
GANADOR: #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
(Sola) – Paloma Morphy
Joropo – Judeline
Siento Que Merezco Más – Latin Mafia
El Ritmo – Bandalos Chinos
Mejor Album de Música Alternativa
GANADOR: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Daisy – Rusowsky
TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia
Para quien trabajas vol. 1 – Marilina Bertoldi
Bodhiria – Judeline
Mejor Canción de Rock
GANADOR (EMPATE): La Torre – RENEE/Sale El Sol – Fito Paez
Legado – A.N.I.M.A.L
TRNA – Ali Stone
VOLARTE – Eruca Sativa
Mejor Álbum de Pop/Rock
GANADOR: Ya Es Mañana – Morat
Vándalos – Bandalos Chinos
Malhablado – Diamante Eléctrico
Malcriado – Lasso
El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
R – RENEE
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
GANADOR: Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable – Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)
Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag – Giovanni Piacentini, compositor (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)
I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana – Marvin Camacho, compositor (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)
Mejor Diseño de Empaque
GANADOR: Cuarto Azul – Christian Molina, director de arte (Aitana)
Cuba And Beyond – Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, directores de arte (Chucho Valdés, Royal Quartet)
Gigante (Leiva)
Masters Of Our Roots Ana Gonzalez – Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, directores de arte (Albita & Chucho Valdés)
Por Esas Trenzas – Daniela Tomas, directora de arte
Mejor Álbum de Música Banda
GANADOR: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda
25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”
Edición Limitada – Banda Ms De Sergio Lizarraga
Mejor Álbum de Música Infantil
GANADOR: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos, Coro de Ríogrande
Buscapié – Luis Pescetti
Jirafas – Rita Rosa
Aventuras De Caramelo Antonio Caramelo – Malibu
Cenas Infantis – Palavra Cantada
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
GANADOR: Caju – Liniker
Só Quero Ver – BK’ & Evinha
Demoro A Dormir – Djonga Featuring Milton Nascimento
A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil
Barbie – Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Mejor Álbum de Rock
GANADOR: Novela – Fito Paez
Luna en obras – Marilina Bertoldi
Legado – A.N.I.M.A.L
Gigante – Leiva
A tres días de la tierra – Eruca Sativa
Mejor Álbum de Salsa
GANADOR: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
Debut Y Segunda Tanda, Vol. II – Gilberto Santa Rosa
Big Swing – José Alberto “El Canario”
Mira Cómo Vengo – Isaac Delgado
Mejor Canción de Pop/Rock
GANADOR: Desastres Fabulosos – Jorge Drexler y Conociendo Rusia
Ángulo Muerto – Leiva
Lucifer – Lasso
no llames lo mio nuestro – Joaquina
Tu Manera De Amar – Debi Nova
Un último vals – Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
GANADOR (empate): Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC – Hamilton De Holanda/Cuba And Beyond – Chucho Valdés y Royal Quartet
Le Fleur De Cayenne – Paquito D’ Rivera & Madrid – New York Connection Band
Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio
Golden City – Miguel Zenón
Mejor Álbum de Tango
GANADOR: En Vivo 20 años – Tanghetto
Colángelo… Tango – José Colángelo
Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero
Milonguín – Giovanni Parra Quinteto
Shin-Urayasu – Richar Scofano, Alfredo Minetti
La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma
Mejor Álbum de Música Flamenca
GANADOR: Flamencas – Las Migas
Azabache – Kiki Morente
Sangre Sucia – Ángeles Toledano
KM.0 – Andrés Barrios
Mejor Álbum Folclórico
GANADOR: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón
#Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue
Lentamente – Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú
Candombe – Julieta Rada
Conjuros – Susana Baca
Mejor Álbum Cristiano en Español
GANADOR: Legado – Marcos Witt
Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed
Exaltado – Marco Barrientos
La Novia – Christine D’clario
Aquí Estamos – Marco Vidal
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
GANADOR: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) – Ton Carfi
Onde Guardamos As Flores? – Resgate
A Maior Honra – Julliany Souza
Razão Da Esperança – Paloma Possi
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
GANADOR: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem
Colinho – Maria Beraldo
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas – Tó Brandileone
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! – Djonga
Big Buraco – Jadsa
Mejor Video Musical Versión Corta
GANADOR: #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
El Club – Bad Bunny
Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer – Bk’
Cura Pa Mi Alma – Vera Grv
Full Time Papi – Guitarricadelafuente
Mejor Video Musical Versión Larga
GANDOR: Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte
Milton Bituca Nascimento (Varios Artistas) – Flavia Moraes, video director; Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado, video producers
Iradoh – 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça – Hodari
Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
GANADOR: Puñito de Yocahú – Vicente García
Calidosa – Mike Bahía
Ilusión Óptica – Pedrito Martínez
Bingo – Alain Pérez
Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria
Mejor Álbum de Música Sertaneja
GANADOR: José & Durval – Chitãozinho & Xororó
Do Velho Testamento – Tierry
Let’s Go Rodeo – Ana Castela
Transcende (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
Obrigado Deus – Léo Foguete
Mejor Álbum de Música Norteña
GANADOR: La Lotería – Los Tigres Del Norte
El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro
Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña
“V1V0” – Alfredo Olivas
Frente A Frente – Pesado
Mejor Álbum de Música Tejana
GANADOR: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido
6 – Juan Treviño
El Siguiente Paso (Live Session) – Marian y Mariel
Reflexiones – Grupo Cultura
Yo No Te Perdí – Gabriella
Imperfecto, Vol. 2
Mejor Álbum Instrumental
GANADOR: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Alma En Cuba – Ariel Brínguez & Iván “Melón” Lewis
Saga – Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
Ida e Volta – Yamandu Costa
Havana Meets Harlem – Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
Mejor Canción de Raíces
GANADOR: Aguacero – Luis Enroque y C4 Trío
Como quisiera quererte – Natalia Lafourcade y El David Aguilar
El palomo y la negra – Natalia Lafourcade
Ella – Anita Vergara y Tato Marenco
Jardín del Paraíso – Monsieur Periné y Bejucco
Lo que le pasó a Hawaii – Bad Bunny
Mejor Álbum de Samba/Pagode
GANADOR: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) – Sorriso Maroto
Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci – Marcelo D2
Pagode Da Mart’nália – Mart’nália
Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) – Zeca Pagodinho
Alcione – Alcione
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués
GANADOR: Caju – Liniker
Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
Coisas Naturais – Marina Sena
Fugacidade – Janeiro
No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin
Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña
GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
Sentido 5 – A Seco
Pique – Dora Morelenbaum
Divina Casca – Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel
Mejor Álbum de Música Popular Brasileña
GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
Sentido – 5 A Seco
Pique – Dora Morelenbaum
Divina Casca – Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
GANADOR: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Casa Coração – Joyce Alane [Carvalheira / Altafonte Brasil]
Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco – Camané
Universo De Paixão – Natascha Falcão
Transespacial Fitti [Cachoeira Music]
Mejor Canción en Portugués
GANADOR: Veludo Marrom – Liniker
Um vento passou – Minton Nascimento e Esperanza Spalding
Transe – Zé Ibarra
Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
Ouro de Tolo – Marina Sena
Mejor Música para Medios Visuales
GANADOR: Cien años de soledad – Camilo Sanabria
Cada minuto cuenta – Pedro Osuna
El Eternauta – Federico Jusid
In The Summers – Eduardo Cabra
Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla
Mejor Álbum de Música Clásica
GANADOR: Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor
Brouwer, Erena & Others: Guitar Works – Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, productor
Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina – María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale
Sisters Of The Moon – Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué productor
Radamés – São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, productor
Mejor Arreglo
GANADOR: Camaleón – Cesar Orozco, arreglista (Cesar Orozco & Son Ahead)
Sapato Velho – Rafael Beck & Felipe Montanaro, arreglistas (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) Cheche Alara, arreglista (David Bisbal)
Procuro Olvidarte – Versión Sinfónica Edy Lan, arreglista (Brava Featuring Yaneth Sandoval)
Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres – Joachim Horsley, arreglista (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)
Flight 962 – Cassio Vianna, arreglista (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
GANADOR: Cancionera
Bodhiria
Caju
Enquanto Os Distraídos Amam
Love Cole Porter