Carl Cox, leyenda de la electrónica, regresa a Lima

El ícono global de la música electrónica Carl Cox, considerado una verdadera leyenda del techno y el house, volverá a Lima para encabezar el esperado evento “Carl Cox – Sunset Open Air”. Con más de 30 años de carrera, el DJ británico ha hecho historia en los festivales y clubes más importantes del mundo, desde Space Ibiza hasta el Ultra Music Festival, consolidándose como uno de los nombres más respetados y queridos de la escena.

El espectáculo se realizará el domingo 16 de noviembre en el Paradiso – Club Cultural Deportivo Lima (Chorrillos), en un formato open air que invita a disfrutar de la música bajo el sol y el atardecer frente al mar limeño. Una propuesta única para conectar con la energía incomparable de uno de los artistas más influyentes de la electrónica mundial.

Con una trayectoria que ha marcado generaciones, Carl Cox ha llevado su música desde los clubes underground del Reino Unido hasta los escenarios más emblemáticos del planeta. Entre sus momentos más recordados destacan su actuación en el Love Parade de Berlín ante más de un millón de personas, su histórico set en las Pirámides de Egipto, su show en Central Park (Nueva York) y, por supuesto, su mítica residencia de 15 años en Space Ibiza, donde redefinió el concepto de fiesta electrónica.

Su sonido es una mezcla perfecta de fuerza y groove. Temas como “I Want You (Forever)”, “Sensual Sophis-ti-cat”, “Phuture 2000” o su remix de “Finder” son clásicos que han hecho bailar a miles alrededor del mundo. En cada presentación, Cox demuestra por qué sigue siendo un maestro en hacer vibrar al público, combinando el house más cálido con el techno más intenso en sets llenos de energía y emoción.

Pionero del movimiento rave británico, Carl Cox sigue tan vigente como siempre, reinventándose sin perder su esencia. Ya sea en un club íntimo o ante miles de personas en un festival, su presencia detrás de las tornamesas es sinónimo de entrega, alegría y conexión pura con el público.