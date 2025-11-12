Karla Bacigalupo se ausenta en Miss Universo 2025 por problemas de salud: “Está en descanso médico”

Karla Bacigalupo, la actual Miss Perú en Miss Universo 2025, sorprendió a sus seguidores al no asistir a la cena oficial realizada el 11 de noviembre en Phuket, Tailandia. La ausencia de la reina peruana se produjo luego de que varias delegadas, incluida Bacigalupo, se vieron afectadas por un malestar que se rumorea podría haber sido causado por intoxicación alimentaria. Según el creador de contenido y especialista en certámenes, Jens Castro, varias concursantes, como Miss México, Miss Perú y Miss Honduras, no asistieron al evento debido a este incidente.

RUMORES Y PREOCUPACIÓN EN REDES SOCIALES

Castro compartió en sus redes sociales que varias de las candidatas se vieron afectadas por un supuesto brote de intoxicación tras consumir comida tailandesa. En sus publicaciones, el especialista expresó sorpresa por la cantidad de delegadas que se enfermaron a la misma vez, calificando el hecho como "raro". A pesar de que algunas concursantes confirmaron haber tenido malestar, tanto Bacigalupo como Miss México no hicieron comentarios públicos sobre su salud, lo que aumentó la preocupación entre sus seguidores y los fanáticos del certamen.

La presidenta de la Organización Miss Perú, Jessica Newton, se refirió al estado de salud de Bacigalupo a través de sus redes sociales. Confirmó que la modelo se encontraba en descanso médico y que no asistió a la cena por razones de salud. "Estoy segura que con los cuidados médicos y un poco de descanso, mañana estará mejor y lista para el viaje", afirmó Newton en sus historias de Instagram. Aunque no ofreció detalles sobre la causa exacta del malestar, el mensaje central fue de confianza en la pronta recuperación de Bacigalupo, quien continúa en carrera por la corona de Miss Universo 2025.

Karla Bacigalupo reapareció el 12 de noviembre en sus redes sociales, donde habló abiertamente con sus seguidores sobre cómo se sentía tras su descanso. A pesar de tener la voz algo afónica, se mostró animada y optimista, y confirmó que ya se encontraba mejor y había retomado los ensayos para el certamen. Además, expresó su preocupación por el bienestar de sus compañeras, quienes también habían presentado malestares similares. "Es normal, todos somos seres humanos, a parte cuando uno está de viaje siempre pasa", comentó Bacigalupo, transmitiendo tranquilidad tanto a su equipo como a los seguidores del certamen.