Michael Jackson rompe otro récord: “Thriller” vuelve al Top 10 tras cuatro décadas

El clásico de 1982 regresa a las listas de Billboard, consolidando al “Rey del Pop” como el primer artista con éxitos en seis décadas distintas.

El legado de Michael Jackson continúa marcando hitos. Más de cuatro décadas después de su lanzamiento, Thriller —uno de los temas más emblemáticos del “Rey del Pop”— ha regresado esta semana al Top 10 de la lista Billboard Hot 100. Con este logro, el intérprete estadounidense se convierte en el primer artista en conseguir canciones dentro de los diez primeros puestos en seis décadas consecutivas, desde los años setenta hasta la actualidad, de acuerdo con la información publicada por Billboard.

“Thriller” revive con Halloween y el biopic “Michael”

La popularidad de Thriller se disparó nuevamente gracias a las celebraciones de Halloween y al reciente lanzamiento del primer tráiler de Michael, la película biográfica que retrata la vida del artista fallecido en 2009. El tema, que la semana pasada ocupaba el puesto 32, ascendió al número 10 impulsado por millones de reproducciones y ventas digitales en Estados Unidos, según datos de la consultora Luminate.

Jackson ya había logrado situar la canción en el Top 10 en 1984, cuando Thriller alcanzó el cuarto lugar como parte del exitoso álbum homónimo de 1982. Con este nuevo ingreso a la lista, el cantante supera el récord de Andy Williams, quien mantuvo su presencia en el Top 10 durante cinco décadas, la última de ellas gracias a la reaparición de su clásico navideño It’s the Most Wonderful Time of the Year.

El artista, que debutó como solista en 1971 con Got To Be There, acumula en total 30 temas en el Top 10 de Billboard, de los cuales 13 llegaron al primer lugar. En la última semana, Thriller registró 14 millones de reproducciones oficiales —un incremento del 57 % respecto al periodo anterior— y una audiencia radial de 9,3 millones, además de 3.000 ventas digitales adicionales. Una prueba más de que, incluso décadas después, Michael Jackson sigue siendo un fenómeno musical sin precedentes.