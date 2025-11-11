El Dalái Lama es nominado a los Premios Grammy 2026 por su audiolibro Meditations

A sus 90 años, el líder espiritual tibetano compite en la categoría de ‘Mejor audiolibro, narración y cuentacuentos’ junto a figuras como Trevor Noah y Ketanji Brown Jackson.

El Dalái Lama, líder espiritual del budismo tibetano y símbolo mundial de paz, sorprendió al mundo del arte y la cultura al obtener una nominación a los Premios Grammy 2026. A los 90 años, su voz y mensaje de compasión llegan a la ceremonia musical más importante del planeta con el audiolibro Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama.

DALÁI LAMA ES NOMINADO POR SU AUDIOLIBRO

La Academia de la Grabación destacó la obra por su profunda resonancia espiritual y su enfoque en el equilibrio emocional y la sabiduría interior. En ella, Su Santidad comparte reflexiones sobre la vida, el sufrimiento, la empatía y la búsqueda de la paz interior, temas que han marcado su legado durante décadas.

Esta nominación marca un hito en la historia del budismo tibetano en los Grammy, al convertirse el Dalái Lama en el segundo monje tibetano en recibir este reconocimiento, después de Lama Tashi, nominado en 2006 por Tibetan Master Chants.

“La verdadera paz no viene del poder ni del dinero, sino de cultivar la compasión”, ha dicho el Dalái Lama en varias de sus enseñanzas, una filosofía que ahora resuena también en el ámbito musical.

Actualmente, el líder espiritual vive en exilio en Dharamshala, al norte de la India, donde ha residido por más de seis décadas desde la ocupación china del Tíbet.