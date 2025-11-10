“Gremlins 3” es oficial: Spielberg y Columbus traerán de vuelta a Gizmo en 2027

Regresa de una de las sagas más queridas de los años 80. Warner Bros. confirmó que la película se estrenará el 19 de noviembre de 2027.

Casi cuarenta años después de su debut en la gran pantalla, los traviesos gremlins volverán al cine. Warner Bros. Discovery anunció oficialmente que la tercera entrega de Gremlins llegará a los cines el 19 de noviembre de 2027, bajo la dirección de Chris Columbus, guionista de la película original de 1984, y con Steven Spielberg como productor ejecutivo.

La primera cinta, dirigida por Joe Dante, se convirtió en un fenómeno cultural gracias a su mezcla de humor, ternura y terror. La historia giraba en torno a Gizmo, una misteriosa criatura que debía mantenerse alejada de la luz solar, del agua y de la comida después de medianoche. Cuando esas reglas se rompían, aparecían los temidos gremlins que desataban el caos.

Con más de 200 millones de dólares recaudados, la película impulsó una secuela en 1990 (Gremlins 2: La nueva generación), que con el tiempo se transformó en una obra de culto.

LOS DETALLES SOBRE GREMLINS 3 HASTA EL MOMENTO

Aunque aún no se ha confirmado el elenco de esta nueva entrega, el regreso de Columbus y Spielberg ha generado gran expectativa entre los fanáticos. De acuerdo con Warner Bros., la producción buscará mantener el espíritu clásico de la saga, pero adaptado al lenguaje cinematográfico actual y a una nueva generación de espectadores.