Rosalía lanza ‘LUX’: Sin trap ni reguetón rompiendo esquemas con su propuesta musical

“Lux" es el cuarto álbum de estudio de la cantante española Rosalía, lanzado el pasado 7 de noviembre tras el éxito de sus trabajos anteriores, El mal querer (2018) y Motomami (2022), pero esta vez la artista regresa con un proyecto que algunos describen como "el cierre perfecto de un caótico 2025".

“Lux” es considerado el trabajo más arriesgado e inspirador de su carrera, con un enfoque espiritual, orquestal y operístico que mezcla la mística, el amor y la fe.

Rompiendo barreras

El trabajo musical que rompe con todo lo que hizo antes, está inspirado en "mujeres santas" y la "mística femenina", como Santa Rosa de Lima y Santa Teresa de Jesús.

La producción cuanta con Orquesta Sinfónica de Londres y presenta una fusión de géneros, historia y espiritualidad.

Cabe señalar que, en este nuevo trabajo, Rosalía canta en 13 idiomas a lo largo de los 18 temas del álbum, rompiendo barreras con el lenguaje y la forma de sus composiciones.