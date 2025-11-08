Sting sorprenden al hacer dueto con Juan Luis Guerra cantando en español

“El amor por la música lo une todo”, dicen y esta vez los seguidores de Juan Luis Guerra como los de músico británico Sting se vieron sorprendidos porque ambos artistas dieron a conocer una colaboración.

Se unieron para cantar en dúo la reconocida canción "Estrellitas y duendes", una de las piezas más emblemáticas del artista y compositor dominicano.

Pero de este trabajo lo que más sorprendente al poder escuchar a Sting cantando en un impecable español, en un genero que no es lo suyo, pero lo que lo hace con esa maestría que solo dan los años de hacer buena música.

"La letra de Juan Luis es una obra maestra de lo que podríamos llamar realismo mágico romántico, así que tuve que intentar cantarla tal como fue escrita, porque es impecable", comento el fundador de la banda de rock The Police.

Cantando en español

"Mi pronunciación del español dista mucho de ser perfecta, pero el espíritu con el que la canté es genuino y sincero", comentó Sting en una entrevista que concedió a Billboard.

Cabe señalar que, "Estrellitas y duendes" es una canción publicada por Guerra en 1990 en su exitoso disco "Bachata Rosa", por lo que este 2025 se cumplen 35 años desde que salió a la luz, y nuevamente está en los oídos y corazones de sus fans.