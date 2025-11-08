Dua Lipa rinde un homenaje a Soda Stereo cantando "De Música Ligera"

La estrella británica Dua Lipa inició su esperada gira mundial con dos conciertos completamente agotados en el Estadio de River Plate, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, con lleno total con un especulo impecable.

El Radical Optimism Tour comenzó oficialmente el 6 y 7 de noviembre de 2025, con una puesta en escena de nivel internacional que incluyó coreografías precisas, visuales impactantes y una selección de los mayores éxitos de la artista.

Dua Lipa ofreció un concierto vibrante que combinó sus éxitos globales como Houdini, Don’t Start Now y Dance the Night, y como si no fuera suficiente, la noche dio un giro inesperado cuando la artista interpretó una canción en nuestro idioma.

Homenaje a Cerati

Fue la joya absoluta de la noche, un momento que se robó el show, rindiendo un homenaje a la banda de rock más icónica en español.

"Siempre que estoy en un país canto una canción local. Y sé que para Argentina el Rock es muy importante", dijo en un español impecable.

"Así que voy a cantar algo que creo que todos acá conocen, si la saben, canten conmigo", y empezaron los acordes de "De Música Ligera", haciendo estallar el estadio de River coreando a todo pulmón el himno de Soda Stereo en un claro tributo al legado de Gustavo Cerati.