Esta es la canción de rock más alegre, según la ciencia

Un estudio llevado a cabo por el neurocientífico holandés Dr. Jacob Jolij, considera que es la canción de rock más alegre ya que sus notas u acordes no solo sirve para motivar a los oyentes, sino que también es una melodía que contagia pleno sentimiento que invita a sentirse alegre.

Se trata de la canción “Eye of the Tiger”, del grupo Survivor, que formaba parte de la banda de sonido de la película Rocky III, la cinta de 1982 protagonizada y dirigida por Sylvestre Stalone.

Según el estudio se trata de un track motivacional que también se transformó en un clásico que continúa siendo escuchado por millones en todo el planeta.

Escrita por el guitarrista Frankie Sullivan y el teclista Jim Peterik, la letra describe a alguien que entrena duro para superar las dificultades, lo que encaja a la perfección con su intención original.

Dopamina en sus oyentes

Con unos 109 bpm y gracias a su tempo, estructura, contenido lírico, ritmo y temas, “Eye of the Tiger” es una de las creaciones musicales que más dopamina produce en sus oyentes.

Así, se ubicó en una lista en la que se encuentran “Don’t Stop Me Now” de Queen; “Dancing Queen” de ABBA; “Good Vibrations” de The Beach Boys y “Uptown Girl” de Billy Joel, entre otros.

Cabe señalar que, desde su estreno “Eye of the Tiger”, se convirtió en un himno de eventos deportivos y es sinónimo de lucha y constancia para enfrentar lo que sea.