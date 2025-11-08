Meghan Markle regresa a la actuación en la cinta 'Close personal friends'

Tras ocho años alejada de la actuación, Meghan Markle regresa a las pantallas en la cinta 'Close personal friends'.

Como se recuerda, la duquesa de Sussex puso un alto a su profesión de actriz a finales del 2017, tras interpretar a la asistenta legal Rachel Zane en la aclamada serie 'Suits'.

Meghan Markle tendrá una breve participación en la película 'Close personal Friends', bajo la dirección de Jason Orley, según informó la revista People.

La cinta es producida por Amazon MGM y reunirá un elenco estelar encabezado por Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid y Henry Golding.

Siempre activa por diversas causas sociales

Markle es miembro de la familia real británica por su matrimonio con el príncipe Harry, duque de Sussex. Actualmente reside con su familia en California y se enfoca en sus proyectos a través de su fundación y productora, además de haber regresado a la actuación.

Cabe señalar que, Meghan Markle continúa siendo una figura pública global, utilizando su plataforma para abogar por diversas causas sociales y desarrollar sus proyectos profesionales en los medios y los negocios.