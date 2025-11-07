Soda Stereo anuncia un tercer concierto en Lima tras doble sold-out

La banda argentina Soda Stereo anuncia un nuevo concierto en el Perú, con un tercer y último recital que reúne de una mamera muy especial a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti sobre un escenario y para alegría de sus miles de fans en nuestro país.

El espectáculo, parte de la gira Ecos, con una puesta en escena impactante, pantallas gigantes y un sonido impecable, repasará los grandes clásicos que marcaron la carrera de la banda más representativa del rock en nuestro idioma.

CERATI SOBRE EL ESCENARIO

Como se sabe, gracias a una novedosa tecnología, Gustavo Cerati aparecerá en el concierto de una manera que aún se mantiene en secreto.

Cabe señalar que, el tercer concierto de Soda Stereo en Lima será el domingo 24 de mayo del 2026, también en el Arena 1 de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.

Soda Stereo fue pionera en popularizar el rock cantado en español en toda Latinoamérica, marcando una generación y rompiendo barreras geográficas con un sonido innovador dejando un legado que a la fecha sigue vigente en el corazón de sus miles de seguidores.