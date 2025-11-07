Indecopi inicia sanción contra productora de ‘Overpass Lima’ por cancelación de festival K-Pop

Indecopi confirmó que el caso del fallido festival ‘Overpass Lima’, organizado por The Hub Events S.A.C., ingresó a un procedimiento sancionador de oficio a cargo de la Comisión de Protección al Consumidor 3, sin necesidad de denuncia previa de los asistentes. La medida busca determinar si la empresa vulneró el Código de Protección y Defensa del Consumidor tras cancelar el show anunciado como “el primer festival de K-Pop en Perú” en el Estadio San Marcos, sin brindar información clara ni canales efectivos de devolución del dinero.

THE HUB BAJO LA LUPA DEL INDECOPI

En su tercer pronunciamiento oficial, Indecopi informó que evalúa medidas adicionales para cautelar las devoluciones a los consumidores afectados y recordó que la productora está obligada a comunicar de manera transparente el estado del evento y los reembolsos. Los reclamos se intensificaron luego de que seguidores reportaran cambios en la programación, modificación de precios y reducción del cartel internacional —de cinco a tres artistas— sin una justificación adecuada, lo que generó sospechas sobre el manejo del festival y el cumplimiento de lo ofrecido.

Meses antes de la cancelación definitiva, The Hub ya enfrentaba críticas en redes por reajustes en la estructura del escenario, retiro de artistas como Fromis_9 y Mark Tuan, y anuncios confusos sobre beneficios y zonas. Pese a la presión pública, hasta el cierre de esta nota la empresa no ha emitido un comunicado oficial en sus canales digitales respecto al proceso de devolución de entradas, aumentando la incertidumbre de miles de compradores.

FANS EXIGEN DEVOLUCIONES

Clubs de fans de EXO, SHINee y GOT7 lideran una campaña colectiva para exigir respuestas inmediatas, compartiendo capturas, formularios y experiencias bajo las etiquetas #OverpassLima e #Indecopi. “Les pedimos que continúen alzando la voz”, señalan en comunicados difundidos en redes, donde denuncian retrasos, falta de claridad y silencio de la productora frente a montos que en muchos casos representan ahorros familiares.

Ante ello, Indecopi recordó que los afectados pueden registrar sus reclamos mediante “Reclama Virtual”, correo y centrales telefónicas, mientras avanzan las acciones administrativas que podrían derivar en sanciones económicas y órdenes específicas de devolución.