"Michael": la esperada biografía del Rey del Pop revela su primer avance oficial

El legado de Michael Jackson regresa a través de la gran pantalla. El estudio Lionsgate presentó el primer tráiler oficial de Michael, la esperada película biográfica que promete mostrar una mirada íntima y poderosa a la vida del ícono más influyente del pop mundial.

UN RETRATO PROFUNDO DEL RECORDADO REY DEL POP

Bajo la dirección de Antoine Fuqua (Training Day, Emancipation), la cinta busca revelar los triunfos, desafíos y contradicciones detrás del intérprete de Thriller. Según la sinopsis oficial, Michael explorará “el viaje de una superestrella global hacia la inmortalidad artística”, retratando tanto su genialidad creativa como su complejidad personal.

El papel principal recae en Jaafar Jackson, sobrino del propio artista, cuyo parecido físico y vocal con su tío ha sorprendido a los fanáticos.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ 'MICHAEL'?

Aunque el rodaje culminó en mayo de 2024, la película atravesó un proceso de regrabaciones y un primer corte de larga duración que llevó a los productores a evaluar dividirla en dos partes. Finalmente, Michael llegará a los cines el 24 de abril de 2026, adelantando su estreno previsto inicialmente para octubre.

Con un presupuesto estimado de 155 millones de dólares, la producción aspira a ser una de las biopics musicales más ambiciosas de la historia reciente.

EL HEREDERO DEL RITMO

A sus 29 años, Jaafar —hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve Oaziaza— ha seguido los pasos artísticos de su familia. Su debut musical llegó en 2019 con el sencillo Got Me Singing, un tema con claras influencias de su tío. Su interpretación en la película ha sido elogiada por su capacidad para capturar la esencia y energía escénica del artista que revolucionó la industria musical.