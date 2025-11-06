Miss Universo: Luciana Fuster pide respeto a las mujeres tras polémica entre Mr. Nawat y Miss México

El Miss Universo 2025 se encuentra envuelto en una tormenta mediática. La polémica protagonizada por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil contra la candidata mexicana Fátima Bosch ha desatado una ola de indignación global. Ahora, Luciana Fuster, ex Miss Grand International 2023, rompió su silencio y se pronunció en defensa del respeto y la dignidad de las mujeres en los certámenes internacionales.

RESPETO Y EMPATÍA A LAS MUJERES

A través de su cuenta de Instagram, Luciana Fuster publicó un mensaje contundente en el que resaltó que los concursos de belleza deben ser “una plataforma para inspirar, conectar y generar impacto más allá del espectáculo”. La modelo peruana recalcó que detrás de cada candidata hay una historia, emociones y sueños que merecen consideración.

“Las palabras importan y la empatía también. El respeto siempre debe estar por delante de todo; solo así estos espacios podrán conservar su verdadero propósito: la unión y la diversidad”, escribió Fuster, sumándose al clamor de apoyo hacia la mexicana Fátima Bosch. Su pronunciamiento fue aplaudido por miles de seguidores.

Foto: Instagram Luciana Fuster.

NAWAT SE DISCULPA ENTRE LÁGRIMAS, PERO ENFRENTA SANCIONES

Tras la ola de críticas, el organizador Nawat Itsaragrisil reapareció ante la prensa para ofrecer disculpas públicas entre lágrimas. “Me disculpo con todas, no pensé que esto iba a tener esa magnitud”, dijo el empresario, reconociendo su error y alegando que el estrés del evento influyó en su comportamiento.

Sin embargo, la organización central de Miss Universo decidió sancionarlo. Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen, anunció medidas legales y limitaciones a la participación de Nawat, señalando que “no permitirá que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”.

El incidente, ocurrido durante una ceremonia en Tailandia, surgió cuando Fátima Bosch se negó a participar en una votación paralela promovida por Nawat, generando un enfrentamiento que terminó en insultos y reclamos públicos. El hecho ha abierto un debate internacional sobre el trato a las concursantes y el verdadero significado de la belleza y la representación femenina.