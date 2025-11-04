Rosalía revela que Santa Rosa de Lima inspiró su nuevo álbum ‘Lux’

La artista española Rosalía anunció en la Ciudad de México que Santa Rosa de Lima fue una de las figuras que inspiraron su nuevo álbum titulado Lux, que se lanzará el 7 de noviembre de 2025. En una conferencia de prensa, la intérprete de “Beso” explicó que el proyecto explora la espiritualidad a través de santas, deidades femeninas y figuras místicas de diversas culturas, entre las que destaca la patrona peruana.

INVESTIGACIÓN PROFUNDA

Rosalía detalló que el proceso creativo de Lux comenzó con una investigación profunda sobre mujeres sagradas y figuras religiosas que marcaron distintas civilizaciones. “Recuerdo poner un mapa en mi habitación, colgar pos-its y pins con los nombres de cada santa. Las canciones nacieron de esas historias y me inspiraron profundamente”, comentó la artista.

El álbum incluye temas en hebreo, ucraniano, francés y chino mandarín, con letras que rinden homenaje a figuras como Miriam, Santa Olga de Kiev y Juana de Arco. En el caso de Santa Rosa de Lima, Rosalía explicó que su historia la conmovió por su devoción y fortaleza espiritual, elementos que tradujo en una de las piezas más íntimas del disco.

Lux representa una nueva etapa en la carrera de Rosalía, marcada por la búsqueda interior, el misticismo y la conexión cultural. El álbum fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason y contará con colaboraciones de artistas como Björk, Carminho, Sílvia Pérez Cruz, Estrella Morente y Yahritza y su Esencia.

El primer sencillo, “Berghain”, fue lanzado el 27 de octubre, combinando español, inglés y alemán, y anticipa la mezcla de estilos que definirá el disco. La portada muestra a Rosalía vestida con un hábito blanco, un guiño a la pureza espiritual que atraviesa todo el proyecto.

SANTA ROSA DE LIMA EN EL UNIVERSO DE ‘LUX’

La cantante destacó que incluir a Santa Rosa de Lima fue una forma de rendir tributo a la espiritualidad latinoamericana y a la devoción popular que representa. “Hay inspiración en Santa Rosa y en Santa Teresa. La lista es larga, pero todas me ayudaron a canalizar desde sus lenguas y símbolos”, afirmó Rosalía.

El lanzamiento de Lux se realizará en el marco de Los 40 Music Awards Santander 2025, donde la artista interpretará por primera vez en vivo algunas de las canciones. Con esta propuesta, Rosalía vuelve a romper fronteras musicales y espirituales, situando a la santa peruana en el centro de una narrativa global.