Jonathan Bailey hace historia: primer actor abiertamente gay nombrado el más sexy del mundo

El actor británico Jonathan Bailey, de 37 años, ha sido elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo 2025, un reconocimiento que marca un antes y un después en la historia del entretenimiento. Conocido por su papel en la exitosa serie Bridgerton y su participación en Wicked, Bailey es el primer actor abiertamente gay en recibir este título, abriendo paso a una representación más diversa y auténtica en Hollywood.

RECONOCIMIENTO QUE ROMPE ESQUEMAS

La revista People destacó que Bailey es una de las figuras “más irresistibles de Hollywood”, elogiando su carisma, humor y elegancia. El intérprete sucede a John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022), y se suma a una lista iniciada por Mel Gibson en 1985. Durante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Bailey reveló que ser elegido fue “el honor de su vida” y bromeó al recordar que su primer flechazo fue con el príncipe Eric de La Sirenita.

Además de su carrera actoral, Bailey ha destacado por su activismo en favor de la comunidad LGTBQ+. En 2024 fundó The Shameless Fund, una organización que busca apoyar a jóvenes creativos que enfrentan barreras por su orientación sexual. “Hay mucha gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede. El sector LGTB está bajo una amenaza inmensa, y debemos protegerlo”, señaló el actor, reafirmando su compromiso social.

EL HOMBRE DETRÁS DEL TÍTULO

El actor confesó que recibió la noticia a comienzos de año mientras actuaba en la obra Ricardo II en Londres. “No fue difícil guardar el secreto, nadie te pregunta si eres el hombre más sexy del mundo”, comentó entre risas. En su sesión para People, aparece disfrutando en la playa junto a su perro Benson y admitió que sueña con formar una familia: “Algún día me encantaría ser padre, si los planetas se alinean”.

Bailey estrenará próximamente Wicked: For Good, la esperada segunda parte del musical de Universal, donde interpreta al príncipe Fiyero. Su elección no solo celebra su atractivo y talento, sino también el avance hacia una industria más inclusiva y representativa.