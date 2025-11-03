Mon Laferte en Lima 2026: conoce la fecha y los detalles de su nuevo concierto

Los admiradores peruanos de Mon Laferte recibieron con entusiasmo la confirmación de que la reconocida artista chilena volverá a presentarse en Lima en 2026. La noticia fue difundida a través de sus plataformas oficiales, donde la intérprete de “Tu falta de querer” reveló parte de las fechas que integran su próximo tour por América Latina.

De acuerdo con el anuncio, la cantante tiene previsto reencontrarse con su público peruano el 23 de mayo de 2026, en el marco de una gira que marcará su regreso a los escenarios del país después de haber tocado en abril del 2024. Los seguidores locales no tardaron en expresar su alegría en redes sociales, destacando la conexión especial que la artista ha mantenido con el público nacional a lo largo de su carrera.

Expectativa por el inicio de la preventa y detalles del concierto

Hasta el momento, no se han confirmado ni el recinto del espectáculo ni los precios de las entradas, aunque la organización adelantó que la información sobre la preventa será publicada en las próximas semanas. Pese a ello, el anuncio ya ha generado gran expectativa, y muchos fans anticipan que el espectáculo será uno de los eventos musicales más esperados del próximo año.

La última visita de Mon Laferte a Lima fue un rotundo éxito, con entradas agotadas y una puesta en escena que reafirmó su conexión con el público peruano. Por ello, su regreso en 2026 promete revivir esa energía y consolidar su vínculo con los seguidores que la han acompañado desde sus primeros años de trayectoria artística.