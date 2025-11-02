Christian Cueva abrirá su canal en la plataforma Kick: futbolista realizará transmisiones diarias

Según informa Perú 21, el polémico futbolista Christian Cueva habría decidido ingresar al mundo del streaming, por lo que en los próximos días abrirá abrir un canal en la plataforma Kick.

"Se viene el kick, se viene el Kick. El invitado especial, Cristorata, inauguración. El Kick del 10 del pueblo", dijo Cueva Bravo, de 33 años, durante el live, donde compartió pantalla con Pamela Franco.

DESDE EL 3 DE NOVIEMBRE

Durante la misma transmisión, la pareja del jugador reveló que el atacante planea realizar transmisiones con regularidad para mantener un contacto más directo con sus miles de seguidores.

"A partir del lunes 3 de noviembre, el señor Christian Alberto va a transmitir en vivo todos los días. Habrá sorteos de polos, de todo", comentó entre risas la cantante sobre el proyecto de su novio.