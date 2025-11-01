La nueva serie de ‘Juego de tronos’ ya tiene fecha de estreno

El universo de Juego de Tronos sigue creciendo y tendrá muy pronto una nueva serie: HBO Max ha anunciado la fecha de estreno de El caballero de los Siete Reinos, la adaptación para la pequeña pantalla de las tres novelas cortas de la saga Dunk and Egg del escritor George R. R. Martin.

En un principio, se esperaba su estreno mundial para finales de 2025, pero que este se ha visto postergada unos cuantos meses más para fijar su fecha de salida en enero de 2026.

¿De qué trata el Caballero de los Siete Reinos?

La serie "El caballero de los siete reinos" (en inglés, A Knight of the Seven Kingdoms) es una próxima precuela de Game of Thrones desarrollada por HBO, y está ambientada aproximadamente cien años antes de los eventos de Juego de Tronos y cincuenta años después de la muerte del último dragón.

La historia sigue las andanzas de dos personajes que deambulan por Westeros, un es Duncan el Alto (Dunk), un caballero errante de origen humilde, y su joven escudero, el príncipe Aegon Targaryen (Egg).

Cabe señalar que, la primera temporada de la serie constará de seis episodios de unos treinta minutos de duración, los cuales se emitirán de manera semanal.