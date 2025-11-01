La Oreja de Van Gogh: Anuncio de su gira con Amaia Montero divide a sus fans

Lo que parecía una celebración para sus seguidores, los ha terminado dividendo. El anunciado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh no está siendo tan celebrado como se esperaba.

Y es que los fans de la mítica banda española de pop se encuentran divididos entre los que celebran la vuelta de su vocalista original y los que no están de acuerdo en cómo se han gestionado las cosas a partir de la salida de la ahora ex voz de la banda Leire Martínez.

Esta situación ha llevado a que varios de los clubes de fans más históricos del grupo hayan decidido anunciar su disolución.

Un regreso que no gusta a todos

La Oreja de Van Gogh es el reconocido grupo español de pop originario de San Sebastián, en el País Vasco formado en 1996. La banda ha tenido dos vocalistas principales a lo largo de su carrera, la primera, Amaia Montero que definió el sonido inicial del grupo y con quien alcanzaron gran éxito y popularidad con canciones icónicas, pero dejó el grupo en 2007, para iniciar su carrera como solista.

Desde 2008, Leire Martínez asumió el rol de vocalista hasta octubre de 2024, cuando se anunció su salida.

Cabe señalar que, sus clubes de fans han a conocer su descontento por la aparente “falta de transparencia” en cuanto a la salida de Leire Martínez y la vuelta de Amaia Montero, ya que aseguran que viven en una situación de “desconcierto total” fruto de comunicados “muy fríos” por parte de la banda y “de una nefasta gestión de comunicación”.