No es la primera vez que lo hace: Morrissey cancela conciertos en México por “agotamiento extremo”

El cantante ingles Morrissey ha cancelado recientemente sus conciertos programados en Ciudad de México y en Guadalajara para el 31 de octubre y 4 de noviembre de 2025, respectivamente que formaban parte de su gira por el país azteca.

Las razones dadas por la productora del evento y el equipo han sido el "agotamiento extremo" y "desgaste físico" del artista británico.

Indignación en los fans mexicanos

Pero estas dos cancelaciones se suman a una serie de suspensiones previas en su gira mundial que también incluye Europa y Estados Unidos, algunas también por salud y otras debido a amenazas de seguridad contra su vida.

Cabe señalar que, es la cuarta vez consecutiva que Morrissey cancela presentaciones en México desde 2013, lo que ha generado una fuerte reacción de indignación entre sus fans mexicanos.

Pero lo peor para los seguidores del excantante de The Smiths es que no se han anunciado nuevas fechas de reposición para los conciertos cancelados en México.