Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva

El Poder Judicial emitió una medida cautelar que impide a Pamela López hablar públicamente sobre el futbolista Christian Cueva, luego de que la defensa del jugador presentara una denuncia por “hostigamiento mediático”. La orden busca frenar los comentarios de la empresaria trujillana en redes sociales, medios de comunicación y cualquier espacio público que afecten la tranquilidad del deportista y su entorno familiar.

La decisión judicial llega en medio de los conflictos que mantienen López y Cueva, especialmente por el régimen de visitas de sus hijos. Según la resolución, la empresaria no podrá emitir opiniones, conceder entrevistas ni difundir información relacionada con el proceso judicial, la vida privada o los antecedentes personales del futbolista. También se le prohíbe involucrar a los hijos menores para transmitir mensajes o exponer su situación emocional.

El abogado de Christian Cueva, Zamir Villaverde, explicó que la solicitud se fundamentó en la reiterada conducta de López, quien habría difundido comentarios negativos sobre su patrocinado a través de medios digitales y redes sociales. “Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, hemos solicitado al juzgado el cese inmediato de todo comentario contra Christian Cueva”, indicó Villaverde en un video difundido.

ADVERTENCIA POR INCUMPLIMIENTO

La resolución advierte que, en caso de incumplimiento, Pamela López podría ser denunciada ante el Ministerio Público por desobediencia y resistencia a la autoridad, lo que podría derivar en una pena privativa de libertad. La defensa de Cueva insiste en que la medida protege la integridad del futbolista y de sus hijos, exhortando a la empresaria a cesar cualquier tipo de hostigamiento que afecte a la familia.