¿Te gusta el terror? Vive una noche entre tumbas y leyendas con recorridos nocturnos por Halloween en Lima

Mientras muchos celebran Halloween entre disfraces y fiestas, otros optan por vivir una experiencia diferente: recorrer los cementerios más emblemáticos de Lima bajo la luz de la luna. Este 31 de octubre y 1 de noviembre, diversas rutas nocturnas abrirán sus puertas al público, combinando historia, arte y misterio en una noche dedicada a los más valientes.

Tours culturales en el Presbítero Maestro y el Baquíjano

El Cementerio Presbítero Matías Maestro, reconocido como el primer camposanto monumental de América Latina, será escenario del Tour Temático por el Día de los Muertos y la Canción Criolla, una actividad organizada por Lima Walking Tour. El evento busca rescatar la memoria de personajes ilustres del país mediante representaciones teatrales y relatos históricos que cobran vida entre mausoleos y esculturas. Las funciones se realizarán desde las 7:00 p. m. y los interesados pueden reservar su ingreso a través del enlace http://wa.me/+51903525636.

Desde el Callao, el Cementerio Baquíjano también se suma a las actividades con la propuesta “Las Voces del Baquíjano”, un recorrido nocturno que mezcla leyendas chalacas y episodios históricos vinculados a los antiguos moradores del camposanto. La actividad se llevará a cabo en las mismas fechas, y las entradas se pueden solicitar comunicándose al número 923 687 534.

Estas iniciativas no solo ofrecen una alternativa distinta para celebrar Halloween y el Día de la Canción Criolla, sino que también promueven el turismo cultural y la revaloración del patrimonio funerario limeño. Entre sombras y relatos, ambos recorridos invitan a descubrir que, incluso en silencio, los cementerios guardan vivas las historias del Perú.