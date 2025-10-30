Samantha Batallanos denuncia acoso por parte de cómico Miguel Moreno durante entrevista

La modelo y actriz Samantha Batallanos denunció públicamente al cómico Miguel Moreno por acoso y comportamientos inapropiados durante una entrevista en el programa ‘El Súper Show’, transmitido por Radio La Karibeña. Según indicó, Moreno se refirió a ella realizando comentarios de tono sexual.

Batallanos relató que desde el inicio de la entrevista se sintió incómoda por las expresiones del humorista, sobrino de Fernando Armas. Según su testimonio, Moreno la presentó con frases despectivas y continuó con insinuaciones fuera de lugar a lo largo del espacio. “Desde el inicio se comportó de manera vulgar”, expresó.

El momento más polémico ocurrió cuando, según Batallanos, el comediante la abrazó sin su consentimiento y le dijo: “Me faltaron dos meses de lactancia”, comentario que escucharon todos los radio oyentes y presentes, incluida la hermana de la exreina de belleza.

Samantha Batallanos compartió un video en sus redes sociales denunciando lo sucedido y pidiendo a Radio La Karibeña una respuesta institucional. “El acoso fue constante, las bromas sexuales una tras otra. No pienso quedarme callada”, afirmó.

CÓMICO SE DEFIENDE

Mientras tanto, Miguel Moreno intentó justificarse ante los medios alegando que “todo fue parte del show” y que “nunca percibió incomodidad por parte de la invitada”.