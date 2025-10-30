Pac-Man se disfraza de bruja en el nuevo doodle de Google por Halloween

El espíritu de Halloween llegó al buscador más popular del mundo. Este jueves 30 de octubre, Google lanzó un doodle interactivo de Pac-Man, el icónico videojuego de los años 80, para conmemorar sus 45 años y celebrar la víspera del 31 de octubre. Con colores violetas, naranjas y un estilo retro, el logo se transforma en una plataforma de juego que revive la nostalgia de millones de usuarios.

EL REGRESO DE UN CLÁSICO AL ESTILO HALLOWEEN

Al ingresar a google.com, se puede observar que una de las letras “O” del logotipo fue reemplazada por el botón de inicio del juego. El fondo oscuro y los tonos típicos de Halloween acompañan a Pac-Man, quien aparece con un sombrero de bruja mientras escapa de los fantasmas Blinky, Pinky, Inky y Clyde. En esta versión, las tradicionales píldoras fueron reemplazadas por ojos, aportando un detalle espeluznante y divertido a la experiencia.

“Para celebrar Halloween, Pac-Man sale a pedir dulces. Tu misión es guiarlo a través de ocho niveles, cuatro de ellos con laberintos inspirados en casas embrujadas”, explicó Google en su comunicado oficial. Los usuarios pueden jugar utilizando las flechas del teclado o deslizando el dedo en la pantalla del celular, lo que permite una experiencia accesible desde cualquier dispositivo.

UNA TRADICIÓN QUE REGRESA CADA DÉCADA

No es la primera vez que Google dedica un doodle al popular comecocos. En 2010, lo hizo por su 30 aniversario y, una década después, volvió a incluirlo para entretener a los usuarios durante la pandemia de la COVID-19. Hoy, con esta edición especial, la compañía vuelve a unir nostalgia y tecnología en una experiencia interactiva que celebra tanto el Halloween 2025 como el legado de uno de los videojuegos más icónicos de la historia.