Crisis en Son del Duke: dos cantantes y su animador dejaron la agrupación

La reconocida orquesta tropical Son del Duke atraviesa un momento de incertidumbre tras la sorpresiva salida de tres de sus integrantes. En menos de 48 horas, las cantantes Ale Seijas, Kassandra Chanamé y el animador Jairo Campos, conocido como “El Santeño”, comunicaron su renuncia a través de redes sociales, generando gran revuelo entre los seguidores de la agrupación.

La ola de comunicados difundidos entre el lunes 27 y el martes 28 de octubre ha abierto interrogantes sobre las causas de este cambio repentino. Si bien los ahora exintegrantes mencionaron motivos personales, también dejaron entrever tensiones internas dentro de la orquesta de cumbia.

MOTIVOS PERSONALES Y MALESTAR INTERNO

En su despedida, Kassandra Chanamé señaló que su decisión responde a la necesidad de priorizar su salud emocional y mencionó que “no todo lo que se ve desde fuera refleja lo que realmente se vive dentro”. “Hay cosas que simplemente ya no se pueden seguir tolerando”, indicó.

Por su parte, Jairo Campos sorprendió con un mensaje directo en el que agradeció únicamente al líder de la agrupación y añadió una frase que generó especulación: “Gracias a todos mis compañeros de Son del Duke, menos a uno”. “Decido priorizar mi salud, tanto física como emocional y enfocarme en cumplir mis metas y sueños”, expresó.

Ale Seijas, en tanto, manifestó que su salida busca preservar su tranquilidad y bienestar tras enfrentar “situaciones que ya no le hacían sentir cómoda”. Agregó: “Este no es un adiós, sino el cierre de un capítulo que ha sido muy especial”.

Son del Duke, liderada por Alex Omar Duque, no ha emitido hasta el momento ningún pronunciamiento oficial sobre las salidas. Sin embargo, han suspendido su presentación en el evento “La verdadera fiesta de Halloween de la Cumbia” es cual esta previsto para este 31 de octubre junto a otros artistas.