Nelly Furtado se despide de los escenarios en medio de críticas por su cambio de imagen

La cantante canadiense Nelly Furtado sorprendió al mundo musical al anunciar su retiro indefinido de los escenarios. La artista, reconocida por éxitos como “I’m Like a Bird” y “Turn Off the Light”, publicó en su cuenta de Instagram un extenso mensaje de despedida con motivo del aniversario número 25 de su primer álbum, “Whoa, Nelly!”. En la publicación, Furtado reflexionó sobre su trayectoria y agradeció a sus seguidores por acompañarla durante más de dos décadas de carrera.

25 AÑOS DE MÚSICA Y AGRADECIMIENTO A SUS FANS

“Hoy hace 25 años que se lanzó mi primer álbum, ‘Whoa, Nelly!’”, escribió la cantante junto a una foto de su juventud y un video de sus recientes conciertos. Furtado, de 46 años, recordó su primera presentación profesional en Toronto, cuando apenas tenía 20 años, y aseguró que su música “ha llegado a una nueva generación de fans”, algo que la llena de satisfacción.

La intérprete reconoció que, pese a alejarse temporalmente del escenario, continuará ligada a la música, pues componer sigue siendo su gran pasión. “He disfrutado muchísimo de mi carrera y sigo amando hacer música, un hobby que tuve la suerte de convertir en mi profesión”, señaló.

CRÍTICAS Y NUEVA ETAPA PERSONAL

El retiro de Nelly Furtado llega en medio de las críticas que ha recibido por su cambio de imagen. Desde su regreso a la industria musical tras convertirse en madre, su nueva apariencia generó comentarios en redes sociales, algunos de ellos ofensivos. Si bien la artista no mencionó directamente este tema, sus seguidores interpretan que la presión mediática influyó en su decisión.

Aun así, el anuncio despertó una ola de apoyo y cariño en redes. Miles de fans y artistas le dedicaron mensajes con frases como “Eres una leyenda icónica”, “Gracias por tu música y por priorizar tu bienestar” y “Te necesitamos, Nelly”. Con emoción, la cantante concluyó su mensaje deseando “muchos años de actuaciones apasionadas” a las nuevas generaciones de músicos.