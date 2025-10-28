'Aló Gisela': programa emitido por Panamericana Televisión celebra 38 años

Hace exactamente 38 años, se emitió el programa ‘Aló Gisela’ conducido por Gisela Valcárcel y emitido por Panamericana Televisión. El espacio de la popular ‘Señito’ marcó un antes y después en la televisión peruana.

¿EN QUE CONSISTÍA SU PROGRAMA?

Miles de amas de casa, esperaban que el reloj llegara a las 12:00 p.m. todos los días para sintonizar el programa de Gisela, quien con tan solo 24 años tenía la misión de entretener a los peruanos, que vivían momentos complicados a nivel social.

La dinámica del espacio conducido por la ‘Señito’ consistía en recibir la llamada de los televidentes, a quienes los hacía participar en diversos juegos, y así poder premiarlos. No solamente era la encargada de ser el rostro del programa, sino que también, era una amiga para sus fanáticos.

Como toda historia en la vida, Gisela Valcárcel iba a despedirse de ‘Aló Gisela’ tras media década de estar compartiendo con la audiencia de Panamericana Televisión. No fue hasta 1992, año en el que le dijo adiós a todos sus fanáticos en una ceremonia realizada en el estadio de Alianza Lima, en La Victoria, recinto que contó con miles de personas.