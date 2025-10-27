“Good Time” de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe llegó a su fin

El popular podcast de YouTube “Good Time”, conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, dejará de emitirse en el canal “Todo Good”. La noticia generó sorpresa y desconcierto entre sus seguidores, quienes se acostumbraron a las charlas y dinámicas que ofrecía este espacio digital.

La decisión fue confirmada por el ‘Pelao’, uno de los integrantes del proyecto, quien explicó que la nueva fase del canal requería compromisos que impedían continuar con la transmisión de ‘Good Time’. “Les doy gracias, porque Good Time ha sido gran parte de este año y del proyecto. Les deseo todo lo mejor en lo que sea que hagan”, señaló.

“Sé que puede decir una noticia difícil de asimilar. Han sido parte importante del canal, por lo que solo reitero darles las gracias y desearles lo mejor. Nosotros vamos a seguir tratando de seguir haciendo cosas”, agregó el ‘Pelao’.

Los conductores del programa también se pronunciaron en redes sociales para despedirse de sus seguidores. Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe compartieron mensajes de agradecimiento, utilizando la misma frase: “Gracias manada”, evidenciando la buena relación que mantienen tras el final del proyecto.

LA FOTO DE DESPEDIDA

Gerardo Pe compartió una fotografía junto a sus excompañeros y al productor del podcast, Abneer Robles, evidenciando la buena relación del equipo que se mantuvo durante toda la emisión de “Good Time”. Por el momento, los integrantes del programa no han precisado si el proyecto continuará en otro espacio digital.