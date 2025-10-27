Nicholas Hoult llegará a Lima: la estrella de Superman en la Perú Comic Con 2025

El actor británico confirmó su participación en la convención más importante de la cultura geek en el país para los días 22 y 23 de noviembre.

El actor británico Nicholas Hoult, quien interpreta al villano en la película de Superman dentro del nuevo universo cinematográfico de DC, ha anunciado oficialmente su participación en la edición 2025 de Perú Comic Con 2025. El evento se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre en el Parque de la Exposición en Lima.

En un video difundido por la organización, Hoult se dirige directamente a sus seguidores peruanos con un breve saludo: “¡Hola, fans del Perú! No puedo esperar por verlos este 22 y 23 de noviembre en la Comic Con. ¡Nos vemos allá!”, expresó el actor.

Ya desde principios de octubre la producción del evento había incluido su nombre como invitado estelar, aunque algunos fanáticos manifestaron dudas debido a que Hoult se encontraba recuperándose de una operación de rodilla. Con esta confirmación, esas incertidumbres fueron disipadas.

La participación de Hoult en el evento es un valor agregado significativo para los fans del cómic y el cine de superhéroes en el Perú, que ahora tendrán la oportunidad de verlo en persona y participar de las diversas actividades organizadas en la convención.

Dentro de su trayectoria, Hoult ha logrado consolidarse en Hollywood desde su aparición a temprana edad en la película Un gran chico, y luego en producciones de gran impacto como Mad Max: Fury Road, La Favorita y Nosferatu. RPP Noticias En su rol más reciente, interpreta a Lex Luthor, lo cual suma interés en su participación en la Comic Con.

Esta visita representa una oportunidad única para los entusiastas de la cultura pop en Lima, quienes podrán disfrutar no solo de su presencia sino también de paneles, sesiones de fotos, firmas y experiencias interactivas que completan la propuesta del evento.