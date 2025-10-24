“Es momento de una pausa”: Agua Marina hace oficial su retiro temporal de los escenarios tras atentado en Chorrillos

La reconocida agrupación de cumbia Agua Marina anunció de manera oficial este viernes que hará una pausa temporal en sus presentaciones tras el lamentable atentado ocurrido durante su último concierto en Chorrillos. La decisión busca que los integrantes del grupo se recuperen física y emocionalmente, luego de este hecho violento perpetrado por extorsionadoras.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el grupo agradeció el cariño, las oraciones y los mensajes de apoyo recibidos, y enfatizó que esta pausa no constituye una despedida definitiva. “Hoy sentimos que es momento de una pausa, esta no es una despedida sino un tiempo necesario para recuperar energía, cuidar nuestra salud física y mental y procurar encontrar calma”, indicaron, sin dar una fecha de su regreso a los escenarios.

La agrupación también aprovechó el mensaje para enviar un fuerte pronunciamiento en defensa de la libertad de expresión y la unidad nacional. Rechazaron las etiquetas y ataques que buscan estigmatizar a quienes ejercen su derecho a expresar sus ideas, y llamaron a fortalecer la empatía y el respeto entre los peruanos, sin importar diferencias políticas o sociales.

“Ningún peruano debe ser señalado ni estigmatizado por pensar distinto, por protestar o por exigir justicia. Rechazamos con firmeza las etiquetas y los ataques que buscan estigmatizar y criminalizar a quienes ejercen su derecho a expresarse. Porque amar al Perú también significa tener el valor de decir lo que duele y lo que debe cambiar”, se lee.

PROMETEN REGRESAR PRONTO

Agua Marina reafirmó que siempre ha considerado la música como un puente de unión entre las personas. La banda prometió volver cuando sea el momento adecuado, con energía renovada. “Volveremos cuando sea el momento, y cuando lo hagamos será de la mano de Dios con el alma llena de música”, finaliza el pronunciamiento.