Bad Bunny adelanta conciertos en Lima por su presentación en el Super Bowl

El cantante puertorriqueño Bad Bunny reprogramó sus conciertos en Lima para el viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026 en el Estadio Nacional, debido a su participación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX. Las entradas previamente adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas.

Según las productoras F&M (Perú) y CMN, encargadas de la gira, los conciertos en Lima se adelantan dos semanas respecto a lo inicialmente previsto, que eran los días 30 y 31 de enero de 2026. El cambio también afecta sus shows en Santiago de Chile y Bogotá, Colombia, donde se realizaron ajustes logísticos para cumplir con sus compromisos internacionales.

Los organizadores confirmaron que los boletos comprados para el 30 de enero serán válidos para el 16 de enero, y los del 31 de enero aplicarán para el 17 de enero. Aquellos que no puedan asistir podrán solicitar el reembolso total de sus entradas o paquetes VIP hasta el lunes 10 de noviembre de 2025 a través de los canales oficiales de Ticketmaster Perú.

FANES EMOCIONADOS POR CONCIERTO DEL “CONEJO MALO”

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los fans peruanos, quienes celebraron en redes sociales que Bad Bunny mantenga sus presentaciones en Lima dentro de su apretada agenda internacional, pese al adelanto de fechas.

La producción del artista destacó en un comunicado oficial que el cambio se realizó tras confirmar su participación en el Super Bowl, quien además será el primer artista latino en encabezar el Show de Medio Tiempo.