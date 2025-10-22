Alejandro Aramburú: peruano debuta en Santos Bravos, la primera boyband latina de HYBE

El nombre de Alejandro Aramburú ya suena fuerte en la escena internacional. El joven cantante peruano, de 21 años, fue presentado como integrante oficial de Santos Bravos, la primera boyband latina de HYBE, el sello surcoreano que lanzó al fenómeno mundial BTS. El anuncio se realizó durante la final del reality musical Santos Bravos, transmitido desde el Auditorio Nacional de Ciudad de México ante más de 10 mil espectadores.

“Cuando canto, me siento lo más auténtico posible. Estoy aquí para dejar el nombre de mi hermoso Perú en alto”, expresó emocionado Aramburú en un video de presentación. El artista, hijo del extenista Alejandro Aramburú Acuña, integra el grupo junto a Drew Venegas, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavill, quienes fueron seleccionados tras seis meses de competencia.

NACIMIENTO DE "SANTOS BRAVOS "

La noche de debut estuvo llena de emoción y talento. Los finalistas interpretaron temas como Lloviendo estrellas y Me rehúso, antes de presentar “0%”, su primer sencillo oficial bajo el sello HYBE Latinoamérica. El evento contó con la participación de Danna y DJ Pee Wee, además de un saludo virtual del grupo surcoreano BOYNEXTDOOR, quienes felicitaron a los nuevos artistas y destacaron su esfuerzo.

El show cerró con una ovación del público y mensajes de gratitud de los cinco integrantes. “¡Gracias por todo el apoyo, esto no sería nada sin ustedes!”, dijo Alejandro entre aplausos.

Santos Bravos es la primera gran apuesta de HYBE Latinoamérica, división creada en 2023 tras la adquisición de Exile Music, con el propósito de fusionar la disciplina del K-pop con el espíritu latino. El reality, producido por Jaime Escallón y Lucas Jaramillo, documentó el proceso de entrenamiento de 16 jóvenes de México, Perú, Brasil, Argentina, España, Puerto Rico y Estados Unidos, seleccionados entre más de 400 aspirantes.

El éxito del proyecto marca un nuevo capítulo en la industria musical latinoamericana, y el nombre de Alejandro Aramburú ya figura entre las promesas que podrían llevar el pop latino al escenario global con el respaldo del gigante surcoreano HYBE.