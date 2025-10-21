Soda Stereo regresa al Perú: Cerati, Zeta y Charly se juntarán gracias a la tecnología

Gracias a los avances tecnológicos en el mundo. Se conoció que Soda Stereo volverá a estar en el Perú, el cuál será un concierto en vivo como parte de su gira Ecos. En la presentación estarán Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati, quien falleció hace más de 10 años atrás.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SERÁ EL SHOW?

De acuerdo a la información compartida desde las propias redes sociales de la banda argentina y la buena aceptación que tuvieron en su país natal, la agrupación anunció que llegarán a territorio peruano a deleitar a sus fans el 22 de mayo del próximo año en la Arena 1 de la Costa Verde.

La gira denominada como Ecos tiene como propósito el reencuentro entre los integrantes de Soda Stereo, grupo que hizo bailar a grandes y chicos tiempo atrás. El show buscará trasladar a los fans en el pasado.

Cabe mencionar que, las personas que deseen hacerse presente en el concierto de la banda argentina, podrán adquirir las entradas de este jueves 23 de octubre a través de la plataforma de Joinnus.