Ibai Llanos llegará en noviembre al Perú y “por fin” probará el pan con chicharrón

El famoso streamer español anunció que visitará el Perú como parte de su recorrido por Latinoamérica. Además de conocer Machu Picchu, pidió recomendaciones para disfrutar de la gastronomía nacional.

El streamer español Ibai Llanos confirmó que llegará al Perú en noviembre, en el marco de su gira por Latinoamérica, y adelantó que uno de sus principales objetivos será probar el famoso pan con chicharrón. A través de un video compartido en sus redes sociales, el creador de contenido expresó su entusiasmo por visitar el país y agradeció el cariño recibido de los peruanos durante los últimos meses.

“Un sitio al que no podía faltar en mi viaje por Latinoamérica, evidentemente... ¿Cómo no voy a ir a Perú?”, comentó Ibai mientras de fondo se escuchaba el himno nacional. “El mes que viene estaré en el Perú, un lugar del que he recibido muchísimo apoyo; evidentemente en parte por el Mundial de Desayunos y por el pan con chicharrón”, añadió, invitando a sus seguidores a recomendarle lugares donde degustar este tradicional platillo.

El streamer también adelantó que planea conocer algunos de los principales atractivos turísticos del país, como Machu Picchu, las Líneas de Nasca, Lima y Arequipa. Además, destacó el prestigio internacional de la gastronomía peruana y mencionó que espera visitar los reconocidos restaurantes Central y Maido, considerados entre los mejores del mundo. “¿Pero dónde debería comer aparte de estos dos sitios?”, preguntó a su comunidad.

IBAI VISITÓ CHILE

Ibai Llanos inició su recorrido por la región en Chile, donde probó las empanadas y la marraqueta, que se enfrentaron al pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos, el torneo gastronómico organizado por el propio streamer. En aquella competencia, Perú se coronó campeón tras vencer en la final a la reina pepiada de Venezuela. “Tengo muchas ganas de ir. El pan con chicharrón lo probaré por fin”, concluyó emocionado.